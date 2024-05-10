Украинские военкомы поймали певца Монатика прямо в центре Киева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Украинские сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки – военкомат на Украине) остановили певца Монатика прямо в центре Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как киевские военкомы подходят к певцу и проверяют у него документы. О том, что произошло с ним дальше, ничего не известно.
Отметим, что Монатик подходит под призывной возраст – ему 38 лет. В самом начале конфликта он активно выступал в поддержку украинской армии.
Ранее сообщалось об инциденте в Одессе. Мужчине чудом удалось вырваться из рук военкомов, которые силой заталкивали его в свой автомобиль прямо в центре города. Отмечалось, что в этот момент его ребёнок находился один дома.
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Отметим, что Монатик подходит под призывной возраст – ему 38 лет. В самом начале конфликта он активно выступал в поддержку украинской армии.
Ранее сообщалось об инциденте в Одессе. Мужчине чудом удалось вырваться из рук военкомов, которые силой заталкивали его в свой автомобиль прямо в центре города. Отмечалось, что в этот момент его ребёнок находился один дома.
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Анастасия Чинкова