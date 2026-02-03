После атаки ВСУ на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал мужчина

03 февраля 2026, 06:51

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





По его словам, украинцы совершили налет на село Подывотье с помощью дронов-камикадзе. Атака полностью уничтожила кормовоз и легковой автомобиль, на местах работают оперативные и экстренные службы.





«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно–взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», — добавил Богомаз.