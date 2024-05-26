Украинские военные боятся носить форму в городах

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Украинские военные стараются не носить форму в городах, боясь, что их примут за сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине, об этом сообщил майор ВСУ Сергей Алиев в интервью для журналистки Натальи Мосейчук.
«Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу. Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (военкома — ред.)», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Мосейчук.
По его словам, простые украинцы боятся представителей ТЦК.
«За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?», — посетовал майор.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе - там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Евгения Парфентьева