Украинские военные назвали самое страшное российское оружие

Фото: iStock/Evgeny555
Танки ВС РФ оказались самым страшным видом вооружения для ВСУ. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных украинских военных.
«Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — рассказал один из бойцов ВСУ.
Также украинские военные жалуются на дефицит боеприпасов, при этом отмечают, что у российской стороны достаточно всех видов вооружения.
Читайте также:
Артиллеристы ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском
Новости СВО: Силы РФ движутся на север, ВСУ используют дроны на юге
В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций
Элина Позднякова