Украинские военные открыли огонь по Токмаку

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Вооружённые силы Украины открыли огонь по городу Токмак, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии для «РИА Новости».
«Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО», — прокомментировал происходящее Рогов.
Он также отметил, что украинские военные наносят удары по городу с помощью реактивных систем залпового огня. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняется.
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