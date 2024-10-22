Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования ВСУ западного дальнобойного оружия против российских военных объектов. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.