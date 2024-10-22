Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов

Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа оказалась в плену на территории Курской области после того, как их автоматы заклинило.
Об этом сообщает РИА Новости. Горбатко пояснил, что оружие было мокрым, и после нескольких выстрелов его автомат вышел из строя.
Он также отметил, что перед операцией командование заверяло бойцов, что это будет простая миссия, рассчитанная на три дня. Однако на позициях им пришлось буквально закапываться в землю под интенсивным огнем российской армии.
Ранее другой украинский солдат, Владимир Кузько из 58-й отдельной мотопехотной бригады, сдавшийся российским войскам под Угледаром, также рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой.
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«Все наши автоматы заклинило. Гранат у нас не было. Когда я высунулся из окопа, на меня были направлены два автомата», — поделился украинский солдат.
Он также отметил, что перед операцией командование заверяло бойцов, что это будет простая миссия, рассчитанная на три дня. Однако на позициях им пришлось буквально закапываться в землю под интенсивным огнем российской армии.
Ранее другой украинский солдат, Владимир Кузько из 58-й отдельной мотопехотной бригады, сдавшийся российским войскам под Угледаром, также рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой.
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Елена Перлова