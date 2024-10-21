Зеленский обсудил с главой Пентагона применение дальнобойного оружия против России

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (Фото: сайт Пентагона)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования ВСУ западного дальнобойного оружия против российских военных объектов. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев. Газета Wall Street Journal писала, что глава Минобороны США не будет объявлять о новой военной помощи и не даст разрешения ВСУ на использование дальнобойного оружия для ударов по России.
Зеленский отметил, что обсудил с Остином ряд важнейших оборонных вопросов. В числе числе подготовка к зимнему периоду, возможности систем ПВО Украины, а также расширение использования западного дальнобойного оружия.
Также в ходе встречи стороны сосредоточились на усилиях по увеличению объёмов производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.
При этом Зеленский в своём сообщении не сообщил о каких-то конкретных решениях.
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Зеленский отметил, что обсудил с Остином ряд важнейших оборонных вопросов. В числе числе подготовка к зимнему периоду, возможности систем ПВО Украины, а также расширение использования западного дальнобойного оружия.
Также в ходе встречи стороны сосредоточились на усилиях по увеличению объёмов производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.
При этом Зеленский в своём сообщении не сообщил о каких-то конкретных решениях.
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Анастасия Чинкова