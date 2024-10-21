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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.
Никакой буферной зоны в курском приграничье нет, отметил Колесняк. Войска Украины сами мечтают вырваться оттуда, но у них не получается.
Депутат призвал Зеленского съездить в эту, как он выразился, «буферную зону» и посмотреть, что там происходит на самом деле. Однако он вряд ли бы вернулся оттуда.
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Никакой буферной зоны в курском приграничье нет, отметил Колесняк. Войска Украины сами мечтают вырваться оттуда, но у них не получается.
Депутат призвал Зеленского съездить в эту, как он выразился, «буферную зону» и посмотреть, что там происходит на самом деле. Однако он вряд ли бы вернулся оттуда.
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Анастасия Чинкова