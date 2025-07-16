На Украине мобилизованный расстрелял сослуживцев в учебном центре
Нардеп Рады Дмитрук: мобилизованный расстрелял двоих сержантов в учебном центре
Двоих сержантов в учебном центре расстрелял мобилизованный украинец в Черниговской области.
Об этом в соцсетях сообщил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук. В результате произошедшего погибли два человека. Причины инцидента сейчас устанавливаются.
«…Курсант воинской части А3321 солдат Кошель по неустановленной на данный момент причине, взял автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и произвел выстрелы в сторону трех сержантов», — написал Дмитрук.Уточняется, что третий сержант не пострадал, а двое погибли на месте. Всеобщую мобилизацию объявили на Украине 24 февраля 2022 года. Недавно пленный боевик ВСУ рассказывал, что в его бригаду набирали алкоголиков и наркоманов. Он уточнил, что сам имеет стаж зависимости, но его признали годным за несколько минут.