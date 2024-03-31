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Украинский военнопленный рассказал, что его отправили на СВО после лечения в психиатрической больницы строго режима, видео с допросом публикует РИА Новости.
Ранее Прокудин сообщил о лжи в украинских средствах массовой информации. Сам он получил ранение в районе запорожского села Работино, где потерпела сокрушительное поражение вся украинская армия. Однако, в этот же день СМИ на Украине сообщили о головокружительном успехе ВСУ на этом направлении. По их словам, украинцам удалось продвинуться на глубину до двух километров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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