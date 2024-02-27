В Белом доме заявили о смертоносных последствия для Украины

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Без американской помощи Украина может столкнуться со смертоносными последствиями, заявил глава США Джозеф Байден в ходе заседания в Конгрессе.
«Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — продекламировал американский президент.
Байден также отметил, что потребности Украины имеют срочный характер.
Тем временем, Вооружённые силы Украины продолжают нести тяжелейший потери на полях СВО. 17 февраля российская армия освободила Авдеевку, за которую велись долгие и изнурительные бои, а уже сегодня стало известно об освобождении ещё нескольких населённых пунктов на Авдеевском направлении.
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