Украинские военные устроили перестрелку с другими боевиками ВСУ у Красноармейска

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие сил специальных операций ГУР Минобороны Украины столкнулись с серьезной проблемой во время попытки деблокировать окруженные формирования ВСУ в Красноармейске, пишет РИА Новости.



Пленный украинский солдат Руслан Шахун рассказал о перестрелке между различными подразделениями, которая произошла из-за отсутствия информации.

Военный участвовал в операции по высадке десанта. Он отметил, что на пути к цели стояли посты, и его группа начала стрелять, не зная о присутствии своих на блокпостах.

«Никто не сообщил, что там находились наши», — сказал мужчина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

