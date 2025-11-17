Украинские военные устроили перестрелку с другими боевиками ВСУ у Красноармейска

17 ноября 2025, 08:31

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие сил специальных операций ГУР Минобороны Украины столкнулись с серьезной проблемой во время попытки деблокировать окруженные формирования ВСУ в Красноармейске, пишет РИА Новости.





Пленный украинский солдат Руслан Шахун рассказал о перестрелке между различными подразделениями, которая произошла из-за отсутствия информации.



Военный участвовал в операции по высадке десанта. Он отметил, что на пути к цели стояли посты, и его группа начала стрелять, не зная о присутствии своих на блокпостах.





«Никто не сообщил, что там находились наши», — сказал мужчина.