Украинские военные в панике пытаются построить вторую линию обороны в районе Орехова

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ВСУ в панике пытаются построить вторую линию обороны на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он обратил внимание на панические настроения в рядах ВСУ в плане ускоренного строительства оборонительной линии.
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Элина Позднякова