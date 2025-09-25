Вилле Хаапасало готов выступить в России, несмотря на осуждение СВО
Финский актёр Вилле Хаапасало, известный по фильмам с Владимиром Зеленским, готов дать корпоративные выступления в России, пишет Telegram-канал SHOT.
Несмотря на свои критические высказывания о специальной военной операции, артист не против повторить сцену застолья из «Особенностей национальной охоты». Однако он ставит условия: никаких разговоров о политике и публичности. Хаапасало требует более 3 миллионов рублей за выступление. По словам мужчины, ему удобнее работать на мероприятиях для россиян в Турции или Грузии.
Сейчас актёр активно занимается бизнесом в Финляндии, предлагая пирожки и другую выпечку. Хаапасало продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим необычным решениям и готовности к новым проектам.
