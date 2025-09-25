Вилле Хаапасало готов выступить в России, несмотря на осуждение СВО

25 сентября 2025, 08:47

Вилле Хаапасало (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Финский актёр Вилле Хаапасало, известный по фильмам с Владимиром Зеленским, готов дать корпоративные выступления в России, пишет Telegram-канал ‎SHOT.