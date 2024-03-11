Избиратели в ДНР приняли участие в досрочном голосовании на президентских выборах

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Досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение избиркома региона.
Мобильные группы участковых избирательных комиссий будут работать с 08:00 до 20:00. С 10 по 14 марта избиратели смогут проголосовать на своих участках, а с 15 по 17 марта – на стационарных избирательных участках.
В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.
Предварительное голосование в регионах, расположенных вблизи линии соприкосновения, началось 25 февраля.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. В кандидатах, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, числятся Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. В кандидатах, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, числятся Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Александр Климов