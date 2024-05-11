Украинские войска обстреляли детский парк аттракционов в Стаханове ЛНР

Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова
Минувшей ночью Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Стаханов в ЛНР. Об этом сообщил мэр города Сергей Жевлаков в своём Telegram-канале.
Украинские снаряды попали в центр городского парка культуры и отдыха «Горняк». Один из боеприпасов упал рядом с детскими аттракционами, а второй – на аллее парка.
Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова
Осколками были задеты линии и фонари наружного освещения, разрушены аттракционы и касса продажи билетов, повреждено остекление в здании находящегося рядом института.
В результате обстрела никто не пострадал.
Жевлаков подчеркнул, что в настоящее время на территории парка ведутся восстановительные работы. Мэр контролирует ход проведения ремонта.
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Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова
Осколками были задеты линии и фонари наружного освещения, разрушены аттракционы и касса продажи билетов, повреждено остекление в здании находящегося рядом института.
В результате обстрела никто не пострадал.
Жевлаков подчеркнул, что в настоящее время на территории парка ведутся восстановительные работы. Мэр контролирует ход проведения ремонта.
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Анастасия Чинкова