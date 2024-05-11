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Украинские войска обстреляли детский парк аттракционов в Стаханове ЛНР

Жевлаков: ВФУ обстреляли городской парк «Горняк» в Стаханове ЛНР
11 мая 2024, 11:48
Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова

Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова

Минувшей ночью Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Стаханов в ЛНР. Об этом сообщил мэр города Сергей Жевлаков в своём Telegram-канале.
Украинские снаряды попали в центр городского парка культуры и отдыха «Горняк». Один из боеприпасов упал рядом с детскими аттракционами, а второй – на аллее парка.
Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова


Осколками были задеты линии и фонари наружного освещения, разрушены аттракционы и касса продажи билетов, повреждено остекление в здании находящегося рядом института.

В результате обстрела никто не пострадал.

Жевлаков подчеркнул, что в настоящее время на территории парка ведутся восстановительные работы. Мэр контролирует ход проведения ремонта.

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США передали Украине новый пакет военной помощи из-за страха перед наступлением ВС РФ
NYP: США передали Киеву военную помощь из=за продвижения ВС РФ под Харьковом
11 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты отправили Украине очередной пакет военной помощи из-за страха перед продвижением российских войск. Об этом сообщает газета The New York Times.
Накануне Пентагон выделил Киеву военную помощь в размере 400 миллионов долларов. ВСУ получат ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этой помощи была острая необходимость, поскольку российские войска перешли к активным действиям на харьковском направлении.

Этот транш стал 57-ой партией вооружения, поставленного Киеву из запасов Пентагона с августа 2021 года.

Напомним, что выделить военную помощь Украине поручил президент США Джо Байден.

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#сша
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ВСУ сбросили взрывное устройство на грузовик, водитель погиб на месте
ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА на грузовик в Белгородской области
11 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/SerrNovik

Украинские войска сбросили с беспилотника взрывные устройства на грузовик в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ атаковали населённый пункт Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе. Они сбросили два взрывных устройства с беспилотника на грузовой автомобиль, стоящий на обочине. В результате, мужчина, находившийся в машине, погиб на месте от полученных травм. Находящийся сблизи эпицентра взрыва второй мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Он госпитализирован.

На месте работают оперативные группы.

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«РВ»: ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске
11 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/aapsky

Российские военные перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск в Волчанске. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВС РФ одним точным ударом полностью разрушили дамбу через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ.

На опубликованных каналом кадрах виден прилёт по сооружению и взрыв.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США Джо Байден поручил направить Киеву военную помощью в размере 400 миллионов долларов. В рамках этого пакета будут предоставлены продукция и услуги Пентагона, средства на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи ВСУ.

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#всу
#ракетный удар
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Евросоюз не будет отправлять войска в бои на Украине, сказано в черновике документа ЕС
Welt: ЕС одобрил черновик гарантий безопасности для Киева
11 мая 2024, 09:37

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский союз одобрил черновик соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности, об этом сообщает издание Die Welt.
Гарантии безопасности, которые киевским властям намерен предоставить Евросоюз, не предусматривают отправку войск для участия в боях в составе Вооружённых сил Украины.

Уточняется, что в настоящий момент условия документа обсуждаются с Киевом.

Гарантии безопасности будут действовать, пока Украина не вступит в состав Европейского союза или Североатлантического альянса.

Ранее представитель Евросоюза попытался оправдать Киев за несоблюдение прав человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Американские эксперты признали успехи ВС РФ в наступлении под Харьковом
РВ: Российские войска начали успешное наступление на Харьковском направлении
11 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ начали успешное наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны ISW.
По данным американских экспертов, военнослужащие ВС РФ в скором времени будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы активизировать наступательные действия. Их цель заключается в отстранении ВСУ от границы с Белгородской областью.

Отмечается, что российское наступление на Харьковском направлении поможет привлечь и закрепить украинские силы на этом участке, что обеспечит продвижение солдат ВС РФ в других районах восточной Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби подчеркнул, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.

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#харьковская область
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#спецоперация
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Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн
11 мая 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.

Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагал выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#ракеты
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В США призвали к принятию трудных решений по Украине ради мира
Hill: Запад и Украина должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией
11 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/ValleraTo

Аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.
По словам Эпископоса, скорейшее разрешение противостояния поможет избежать «худших исходов позднее». Аналитик утверждает, что дальнейшие попытки нанести российской армии поражение не имеют смысла.

Эпископос добавил, что слабый интерес западных стран к мирным условиям Москвы вызывал раздражение еще несколько лет назад, в 2022 году.

Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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#сша
#дом
#украина
#спецоперация
#россия
#вс рф
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США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению
11 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом сообщается в докладе американской администрации для конгресса.
В докладе утверждается, что Вашингтон не осведомлен о подобных случаях. Однако в документе упоминается, что Израиль, «учитывая его значительную зависимость от оборонительных изделий производства США», мог использовать американскую военную помощь в некорректных целях.

Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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#сша
#помощь
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#президент
#закон
#джо украина
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МО РФ сообщило о 21 сбитых реактивных снарядах и 9 БПЛА в Белгородской области
11 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что все снаряды и 9 беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, еще 7 — над Курской и Волгоградской областями. С 0:00 и примерно до 4:30 в Белгороде и Белгородском районе действовал режим ракетной опасности.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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