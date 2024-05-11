ВСУ сбросили взрывное устройство на грузовик, водитель погиб на месте

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Украинские войска сбросили с беспилотника взрывные устройства на грузовик в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ атаковали населённый пункт Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе. Они сбросили два взрывных устройства с беспилотника на грузовой автомобиль, стоящий на обочине. В результате, мужчина, находившийся в машине, погиб на месте от полученных травм. Находящийся сблизи эпицентра взрыва второй мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Он госпитализирован.
На месте работают оперативные группы.
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Анастасия Чинкова