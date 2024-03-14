Украинские войска обстреляли Курскую область

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Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил, что приграничный поселок Теткино Курской области уже третий день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины.
Он отметил, что пока не удалось установить последствия обстрела в четверг.
Также, по словам губернатора, в селе Пригородная Слободка начался пожар на одном из объектов инфраструктуры, но на данный момент огонь уже потушен.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что совместные подразделения российских войск с пограничной службой ФСБ России предотвратили попытки нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Курской области.
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«Сегодня поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района были обстреляны со стороны Украины. Никто из жителей не пострадал. Подомовой обход в Теткино начнется после того, как обстановка позволит», — отметил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что совместные подразделения российских войск с пограничной службой ФСБ России предотвратили попытки нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Курской области.
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Артем Кузьмин