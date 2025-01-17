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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о неудачной попытке украинских войск отрезать российские силы от основных подразделений в районе Двуреченского плацдарма. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Марочко, в ходе активных боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку зайти в тыл российским подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная. Однако замысел противника был своевременно выявлен и просчитан командованием российских войск.
В результате предпринятых мер по предотвращению атаки украинские силы не только не смогли реализовать свой план, но и понесли значительные потери, потеряв хорошо обученный штурмовой взвод.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В результате предпринятых мер по предотвращению атаки украинские силы не только не смогли реализовать свой план, но и понесли значительные потери, потеряв хорошо обученный штурмовой взвод.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова