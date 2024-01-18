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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
18 января 2024, 16:55
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, написало в своем телеграм-канале, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР.
Отмечается, что сброс боеприпаса произошел в 15.40. На данный момент последствия от атаки украинских войск не разглашаются. Также несколькими снарядами противник атаковал Ясиноватский район.

Ранее сообщалось, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике. ВСУ выпустили четыре снаряда.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны»
18 января 2024, 17:12

Фото: iStock/id-art

Национальное агентство по противодействию коррупции Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
Отмечается, что причиной внесения в этот список послужил факт того, что компания Barry Callebaut сохраняет в РФ 3 фабрики, а также продолжает платить налоги. Согласно информации источника, список пополняется с целью ухода из России международных организаций.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. 4 января Украина также пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici, а еще через несколько дней в данный список попала сеть ресторанов быстрого питания Subway.

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#украина
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#шоколад
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В ДНР высказались о появлении на фронте женской роты ВСУ
Гагин: женскую роту ВСУ направили на фронт с целью выполнения пиар-задач
18 января 2024, 16:45

Фото: istock / Valeriia Sivakova

Вооруженные силы Украины направили на передовую женскую роту для выполнения пиар-задач.

Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает «Российская газета».

Как утверждает Гагин, за счет физиологических особенностей женщинам намного посложнее приходится на фронте и целесообразность их нахождения на фронте вызывает сомнения. Он добавил, что женщины-военнослужащие были в рядах ВСУ и до этого, однако он отметил, что не помнит, чтобы из них формировались полноценные подразделения.

«Не совсем понятно, как она (женская рота) встроится в общую структуру и кто ей командует. Я думаю, это очередная агитка (президента Украины Владимира) Зеленского, которая должна показать, что украинские женщины вышли на борьбу с Россией и, увы, гибнут. Когда это начнется, тут же обвинят российских военных в том, что они убивают женщин», — выдвинул предположение советник.
Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине нудно начать мобилизацию женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#днр
#всу
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Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ
18 января 2024, 16:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Министр обороны Украины Рустем Умеров вынужден был признать, что снарядный голод приносит серьезные проблемы ВСУ. Об этом он заявил на открытии конференции «артиллерийской коалиции», его слова приводятся на сайте украинского Минобороны.
«Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы», - заявил Умеров.


Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

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#дроны
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МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
18 января 2024, 16:11

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

Сообщается, что за прошедшие сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ
Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР
18 января 2024, 16:04

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России армия освободила населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. Для этого использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Таким образом, за минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику. Кроме того, российским военным удалось уничтожить три вражеские артиллерийские системы М777, САУ Paladin и «Гвоздика», и гаубицу Д-30.

Накануне также сообщалось, что российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата
18 января 2024, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине в некоторых областях перестали оказывать медицинскую помощь без предоставления справки из военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна» местных жителей.
Согласно сообщению, для того, чтобы планово лечь в государственную больницу мужчины призывного возраста помимо основных документов должны предоставить справку из военкомата. При отсутствии подобной справки администрации больниц под любым предлогом пытаются отказать в госпитализации, например, ссылаются на отсутствие мест в лечебном утверждении.

Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.

Теперь граждане Украины не хотят рисковать и стараются обращаться за медицинской помощью в частные клиники. Там никаких справок не требуется. Из-за этого сильно выросла нагрузка на частные стационары.

Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.

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#военные
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#мобилизация
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Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает
18 января 2024, 15:37

Фото: iStock/NiseriN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что обещанные Францией Украине новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу практически в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Киев проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений является безумием.
По словам Филиппо, Франции стоит прекратить совершать такие неразумные действия. Политик добавил, что власти Франции говорят о нехватке средств для пенсионеров и больных, но при этом собираются оказывать дорогостоящую помощь Киеву. Филиппо подчеркнул, что сегодня необходимо выбирать мир вместо разрушения своего государства.

Ранее сообщалось, что задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины.

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#канада
#пво
#франция
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Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет на предприятии в Дубне
18 января 2024, 15:19

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в «Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» в подмосковной Дубне. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
Шойгу проинспектировал производственные цеха, понаблюдал за процессом разработки, производства и модернизации управляемых ракет различных классов. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км. Министр потребовал увеличить дальность до 300 км и более.

Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км. При этом удалось удешевить ракету и в два раза увеличить её мощность.
«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 кг, а была 450 кг», – сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрий Грехов.
«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же должно всё быть организовано на производстве», – подчеркнул Шойгу.
Богатиков также доложил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в несколько раз.

На предприятии удвоили численность рабочего персонала, закупили новое технологическое оборудование, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены. Всё это позволило выйти на круглосуточный рабочий график и выполнить задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.

Министру представили крылатые ракеты класса «воздух – земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

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#московская область
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В ГУР Украины признали прогресс РФ в производстве оружия
Скибицкий заявил, что Россия прогрессирует в производстве оружия
18 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия явно прогрессирует в производстве вооружения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, выступая в Давосе, и привел в пример модернизированную ракету Х-101.
«Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году», - заявил Скибицкий.

Он объяснил, что обновленные российские ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы, защитой, а также тепловыми пушками.

Что же касаемо украинского оружия, Скибицкий ранее признавал, что всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

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