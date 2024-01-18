Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, написало в своем телеграм-канале, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Старомихайловке в ДНР.
Отмечается, что сброс боеприпаса произошел в 15.40. На данный момент последствия от атаки украинских войск не разглашаются. Также несколькими снарядами противник атаковал Ясиноватский район.
Ранее сообщалось, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике. ВСУ выпустили четыре снаряда.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике. ВСУ выпустили четыре снаряда.
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Екатерина Коршунова