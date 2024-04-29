В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»

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В Одессе украинская ПВО сбила ракету, после чего та угодила в «замок Гарри Поттера», где находится юридическая академия, в которой защищался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет Readovka.
Согласно сообщению, украинская противовоздушная оборона попыталась перехватить российские ракеты. После того, как одну ракету удалось сбить, она угодила в «замок Гарри Поттера». Здесь располагается юридическая академия Сергея Кивалова. В прошлом году именно в ней защищался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Кроме того, удар пришёлся и по рядом стоящему кафе.
Ранее сообщалось, что украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка.
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Кроме того, удар пришёлся и по рядом стоящему кафе.
Ранее сообщалось, что украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка.
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Элина Позднякова