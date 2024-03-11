Военный ВСУ три дня пролежал в поле под ледяным дождем, пока его не спасли бойцы ВС РФ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинский военнослужащий Артем Малик, попавший в плен к ВС РФ рассказал, как три дня пролежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Его видеоинтервью опубликовало Минобороны России.
По его словам, командование ВСУ их бросило без помощи.
Он добавил, что в плену ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось сохранить ноги после ранения. Пленный уточнил, что российские медики вовремя сделали ему операцию, за что он им очень благодарен. Малик подчеркнул, что не ожидал подобного отношения.
Читайте также:
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат
«Здесь людей бросают на мясо»: пленный боец рассказал о призыве в ВСУ
«Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли (российские военнослужащие – ред.)», — рассказал Малик.
Читайте также:
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат
«Здесь людей бросают на мясо»: пленный боец рассказал о призыве в ВСУ
Элина Позднякова