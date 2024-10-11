Украинские заградотряды расстреливают солдат ВСУ, пытающихся покинуть позиции

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Бойцы ВС РФ зафиксировали случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами солдат ВСУ, пытающихся бежать с позиций и сдающихся в плен. Об этом сообщил военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным «Штурман», передает ТАСС.
«Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали "птичками" и осматривали обстановку. Когда у украинцев заканчиваются патроны, и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами, либо чем-то тяжелее», — рассказал «Штурман».
Он пояснил, что украинские военные боятся сдаваться в плен, так как их убивают свои же боевики. По словам бойцы ВС РФ, при каждом штурме ВСУ гибнет большое число украинских военных. Несмотря на большие потери, ВСУ только увеличивают число убитых сограждан дружественным огнем.
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