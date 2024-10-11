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Украинские заградотряды расстреливают солдат ВСУ, пытающихся покинуть позиции

11 октября 2024, 13:27
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцы ВС РФ зафиксировали случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами солдат ВСУ, пытающихся бежать с позиций и сдающихся в плен. Об этом сообщил военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным «Штурман», передает ТАСС.


«Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали "птичками" и осматривали обстановку. Когда у украинцев заканчиваются патроны, и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами, либо чем-то тяжелее», — рассказал «Штурман».

Он пояснил, что украинские военные боятся сдаваться в плен, так как их убивают свои же боевики. По словам бойцы ВС РФ, при каждом штурме ВСУ гибнет большое число украинских военных. Несмотря на большие потери, ВСУ только увеличивают число убитых сограждан дружественным огнем.

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#военные
#всу
#вс рф
#запад
Российские войска освободили село Островское в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили село Островское в ДНР
11 октября 2024, 13:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские войска освободили село Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в еженедельной сводке. Отмечается, что населенный пункт удалось освободить благодаря «Южной» группировке войск.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Село Островское находится на Кураховском направлении. Оно расположено в пяти километрах к востоку от Курахову, на южном берегу Кураховского водохранилища. Взятие этого населенного пункта позволит прикрыть фланг группировки, которая наступает на Курахово со стороны Марьинки.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.

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Не имеет аналогов: в чем превосходство танка Т-14 «Армата» и почему он неуязвим для «Леопардов»
11 октября 2024, 13:40

Фото: Минобороны России

Т-14 — это современный российский основной боевой танк, который был разработан в рамках проекта «Армата». Обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье называл «Армату» самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. Этот танк представляет собой новейшее достижение в области танкостроения и обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых современных и мощных танков в мире.
Характеристики боевой машины, сравнение с западными танками, опыт применения в СВО — в материале «Радио 1».

История создания танка Т-14

Разработка нового танка началась в 2010 году. За основу был взят проект Т-95, перед создателями стояла задача разработать принципиально новую модель следующего поколения. В результате появился танк Т-14, который был создан на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые он был представлен широкой публике во время парада Победы в 2015 году.

Этот танк не имеет зарубежных аналогов, все его компоненты произведены в России. Главное отличие Т-14 от других танков — необитаемая башня. Всю информацию с нее передают датчики и камеры.
«Я ездил на Т-72 и Т-90, но в Т-14 полностью теряется ощущение танка. Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков», — делился один из инженеров-конструкторов Т-14 компании «Уралвагонзавод» Денис Мякенский.

Танк «Армата»: характеристики и фото

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Танк Т-14, также известный как «Армата», обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его одним из самых мощных танков в мире. К небоевым можно отнести:
  • Длина корпуса — 8732 мм;
  • Длина с пушкой вперед — 10800 мм;
  • Ширина — 3900 мм;
  • Высота — 2700 мм;
  • Расход топлива — 100 л на 100 км;
  • Скорость — до 90 км/ч по дороге, до 70 км/ч по бездорожью.
  • Стоимость: неизвестна
Также стоит отметить, что «Армата» способен без труда преодолевать водоемы глубиной до 5 метров.


Принцип работы танка Т-14

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Принцип работы танка Т-14 основан на автоматизации. Благодаря использованию современных технологий и систем удается обеспечить высокую эффективность и безопасность экипажа.

Танк буквально нашпигован автоматизированными системами, которые позволяют ему быстро реагировать на угрозы и эффективно выполнять боевые задачи.

К тому же, «Армата» имеет несколько уровней системы защиты — от активных до пассивных, которые обеспечивают безопасность экипажа и танка в целом.

Конструкция танка Т-14

Танк Т-14 имеет ряд особенностей в конструкции, которые делают его уникальным и мощным. Вот некоторые из них:

Броня

Танк имеет многослойную броню, которая обеспечивает защиту от различных типов угроз, включая противотанковые управляемые ракеты калибра 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм.

Однако главной особенностью танка является его активная и динамическая системы защиты.

Фото: iStock/Andrey Kryuchenko

Система «Афганит» обеспечивает перехват боеприпасов на расстоянии с помощью радио-оптических радаров. Если снаряд летит в сторону танка, то специальные дробовики, расположенные под броней, сбивают его на расстоянии 15–20 метров (максимально допустимый рубеж перехвата целей — 4 метра).

Небольшие пушки на башне могут выстреливать дымовой завесой в разных спектрах, чтобы блокировать лазерное наведение. Башня автоматически поворачивается максимально защищенной частью в сторону летящего снаряда.

Еще одна система защиты — «Малахит». Модули, установленные на броне танка, подрываются при приближении боеприпасов противника, разрушая их до столкновения с машиной. Эта система эффективна против бронебойных снарядов и ракет.

Кроме того, разработчики танка использовали специальные технологии, которые затрудняют идентификацию машины в инфракрасном и радиодиапазонах.

Вооружение

Основным вооружением танка Т-14 «Армата» является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая оснащена автоматической системой заряжания.

Эта пушка способна стрелять различными типами снарядов, включая высокоточные кумулятивные и осколочно-фугасные, а также мощными противоброневыми ракетами. По сравнению с аналогичными пушками, которые используются на западной бронетехнике, орудие «Арматы» обладает лучшей ствольной энергией и точностью стрельбы.

Кроме того, танк может быть оснащен 152-миллиметровой пушкой. Хотя это уменьшает количество боеприпасов, которые может нести танк, зато повышает его бронебойность.

По словам экспертов, дальность стрельбы пушки танка Т-14 «Армата» составляет около 7 километров при использовании обычных снарядов и более 12 километров при использовании противотанковых ракет.

Фото: Минобороны России

Пушка калибром 152 мм также способна стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 километров.

Танк может использовать различные типы снарядов, включая подкалиберные боеприпасы, неуправляемые снаряды, снаряды с дистанционным подрывом и управляемые ракеты.


Автоматизированные системы

Танк Т-14 «Армата» оснащен новейшей электроникой, которая выполняет почти все процессы автоматически, что приближает создание полностью роботизированных военных машин. Это ускоряет выполнение операций и позволяет танку связываться с другими участниками боевой группы благодаря цифровой системе управления.

В Т-14 «Армата» применены различные электронные и технические решения, включая систему управления, навигационные приборы, оружейную систему и системы контроля за состоянием боевой машины. Кроме того, танк оснащен системой оптического и термального обнаружения целей.

Вычислительная система танка способна быстро обрабатывать большие объемы информации, получаемой от датчиков. Управление танком полностью автоматизировано, что снижает нагрузку на экипаж и повышает его боеспособность.

Интересными особенностями танка являются наличие активно-пассивного радиолокатора, который позволяет обнаруживать цели, а также мощная система тепловизионного обнаружения.

Двигатель

Фото: iStock/Ruthie Arora

Двигатель, который установлен на данное транспортное средство, является дизельным, Х-образным и 12-цилиндровым. Его мощность может варьироваться в диапазоне от 1100 до 1600 лошадиных сил. На каждую тонну массы приходится примерно 31 лошадиная сила.

Также транспортное средство оснащено автоматической коробкой передач, которая позволяет переключиться на ручное управление. Подвеска относится к активному типу.

Танк Т-14 «Армата» на СВО

Официально о применении Т-14 «Армата» в зоне СВО не сообщалось. Однако за все время спецоперации в сети не раз появлялись сообщения и кадры с этим танком.

К примеру, в мае 2023 года американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что «Армату» заметили в зоне СВО. На одном из видео был запечатлен момент, как он ведет огонь по позициям украинских военных.

Авторы статьи тогда отметили исключительную живучесть Т-14, новый российский танк даже называли неуязвимым благодаря толстой броне и системам «Афганит» и «Малахит».

О применении «Армат» в зоне СВО писали и военкоры. К примеру, телеграм-канал «Военкоры русской весны» несколько раз выкладывали кадры с Т-14, находящимися в зоне боевых действий или ведущих огонь по ВСУ.

Фото: Минобороны России

Однако стоит отметить, что вышеописанные случаи носят единичный характер и скорее всего являлись частью испытаний боевой машины. К примеру, ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что несколько «Армат» участвовали в боях, чтобы оценить потенциал нового танка, а позже были выведены с передовой.
«Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», — заявлял источник агентства.
Об использовании «Арматы» в ходе СВО говорил и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, Т-14 на голову превосходит все существующие по своим характеристикам, однако в зоне спецоперации использоваться не будет — из-за своей высокой стоимости.
«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — отвечал он РИА Новости.

Сравнение Т-14 с другими танками

Т-14 является одним из самых современных танков в мире и имеет ряд преимуществ перед другими танками, такими как Челленджер, Леопард и Абрамс.

«Армата» против «Абрамса»

Фото: iStock/tupungato

«Армата» не так хорошо защищена броней, как американская машина. Однако российские инженеры специально делали на этом акцент, увеличив Т-14 мобильность и скорость. Тем более танк оснащен инновационными системами активной защиты.

Хотя броня танка Т-14 не такая мощная, его 125-мм пушка имеет улучшенную бронебойность. Она может пробить лобовую броню американского танка «Абрамс» на коротких и средних дистанциях.

Оба танка могут уничтожить друг друга, поэтому сказать какой из них лучше, крайне затруднительно.

«Армата» против «Челленджера»

Фото: iStock/Wirestock

Т-14 защищен значительно лучше «Челленджера» благодаря системам активной защиты, которые способны перехватить не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий.

Кроме того, российские орудия, помимо обычных боеприпасов, могут использовать управляемые снаряды.

Также «Армата» отличается более легкой конструкцией, что делает его значительно более мобильным по сравнению с британским собратом.

К тому же важно отметить, что Т-14 обладает значительным потенциалом для дальнейшей модернизации, в то время как у танка Challenger 2 этот потенциал практически исчерпан.

«Армата» против «Леопарда»

Фото: iStock/Christiantdk

125-мм гладкоствольная пушка «Арматы», согласно заявлениям производителя, на 17% превосходит по мощности 120-мм танковую пушку Rheinmetall, которой оснащены танки «Леопард». Эксперты считают, что если снаряд танка «Армата» попадет в броню «Леопарда 2» под углом 90 градусов с расстояния 2 тысячи метров, то он сможет без труда пробить его.

Также эксперты оценили стойкость брони: у танка «Армата» она составляет от 900 до 1000 миллиметров гомогенной стальной брони (RHA), а у «Леопарда» — от 680 до 700 миллиметров.

Кроме того, немецкие основные боевые танки (ОБТ) «Леопард» куда менее маневренные российских конкурентов из-за своего большого веса.

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ВС РФ эвакуировали из Угледара первую группу мирных жителей
11 октября 2024, 12:29

Фото: РИА Новости

Российские военные вывезли освобожденного Угледара первую группу мирных жителей, сообщает ТАСС.
Отмечается, что людей перевезли в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас все эвакуированные находятся в полной безопасности.

Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако системы противовоздушной обороны справляется с этой задачей. Именно обстрелы города с украинской стороны привели к необходимости эвакуации мирного населения.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.

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ВС РФ контролируют уже более половины Дзержинска
Украинские власти признали, что ВС РФ контролируют более половины Дзержинска
11 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название Торецк). Об этом заявил глава местной администрации Василий Чинчик, его слова передает украинское издание «Страна».
«Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена», — сказал Чинчик.

Он также сообщил, что в Дзержинске остаются порядка 1150 мирных жителей. Сейчас их эвакуируют на территорию Украины.

По данным российских военных экспертов, армия России уже взяла под контроль центр города и микрорайоны Нахаловка и Забалка.

Ранее также сообщалось, что группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.

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#армия россии
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«Клещи сжимаются»: российские войска окружают Селидово
ТАСС: ВСУ рискуют попасть в полное окружение в Селидово ДНР
11 октября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.
«ВСУ рискуют повторить угледарский сценарий и оказаться в полном окружении. Уже сейчас можно говорить о том, что клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Уточнялось, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более 1 км.

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#клещи
#армия
#сценарий
#армия россии
#новости
#всу
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На Западе сообщили о готовности Зеленского к переговорам с Россией
WP: Зеленский стал более открытым к диалогу с Москвой из-за ослабления позиций
11 октября 2024, 11:08

Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. Об этом пишет Washington Post.
«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.

Автор материала обратила внимание и на провал украинской операции в Курской области, цель которой заключалась в выводе части подразделений ВС РФ с востока Украины.

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Армия России вплотную приблизилась к Курахово в ДНР
11 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Уже вплотную приблизились к Курахово со стороны Максимильяновки, что к востоку от города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более одного км.

Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал, что армия России берет ВСУ в клещи в Кураховке и Селидово на западе ДНР. Кимаковский также добавил, что российские бойцы на западе ДНР продвигаются к Красноармейску (Покровску) и Дмитрову (Мирнограду). Они работают над тем, чтобы перерезать дороги снабжения для ВСУ между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.

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Стало известно, что на западной окраине Часова Яра ВСУ покинули свои позиции
Силовики заявили, что ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра
11 октября 2024, 10:21

Фото: istock/Irina Piskova

Украинские военные покинули свои позиции на западной окраине Часова Яра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра. Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — поделился собеседник.
По его словам, взятие этих позиций открывает положительные перспективы для российских военных. Он отметил, что связано это с ландшафтными и архитектурными особенностями.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Местный житель рассказал о намеренном уничтожении ВСУ больницы в Курской области
11 октября 2024, 09:58

Фото: istock/Nastco

Украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Об этом рассказал местный житель на допросе у военного следователя, пишет ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Мужчина рассказал, что в тот же день, уже к обеду, начался обстрел больницы. Артиллерия наносила удары, которые были очень интенсивными. Люди, по его словам, даже не стали считать прилеты, просто спустились в укрытие.

Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

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