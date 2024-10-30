ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области

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В городе Железногорск Курской области произошла атака, предположительно осуществленная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из жилых домов, в результате чего начался пожар. Повреждения получили фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей, припаркованных рядом.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств случившегося.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств случившегося.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова