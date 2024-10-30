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ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области

30 октября 2024, 09:39
(обновлено   )
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

В городе Железногорск Курской области произошла атака, предположительно осуществленная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из жилых домов, в результате чего начался пожар. Повреждения получили фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей, припаркованных рядом.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств случившегося.



Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жители
#всу
#пво
Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
Пленный ВСУ Лукьянов: украинцев в Британии тренировали инструкторы 8 стран НАТО
30 октября 2024, 09:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдат ВСУ на полигонах в Британии готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, пишет ТАСС.
По его словам, он также проходил подготовку в Великобритании. Экс-военный ВСУ рассказал, что его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Британии.

Уточняется, что Лукьянов проходил службу в 113-й отдельной бригаде территориальной обороны украинской армии.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен сообщил, что для НАТО из-за краха ВСУ остаются только две возможные стратегии: альянс либо пойдёт на мирные переговоры, либо на войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО
30 октября 2024, 09:54

Фото: istock/shock

ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине нанесли удар по объекту, расположенному в Чеченской Республике. В Курской области группировка противника идет в «самоубийственные штурмы» и теряет личный состав. О других новостях с фронта читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что российские силы нанесли удар по украинским войскам, сосредоточившимся у границы с Сумской областью в районе населенного пункта Журавки.

«Южнее нашего населенного пункта Дарьино противник скопился у границы. Отряд „Смуглянки“ оперативно навел на цель самолеты ВКС России. После удара в украинских новостях сообщали о большом количестве убитых и раненых», — говорится в посте.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

По информации портала Mash, более 100 бойцов ВСУ были уничтожены при попытке покинуть окружение в районе села Погребки в Курской области. Сообщается, что около 300 военнослужащих пытались вырваться в сторону Малой Локни ночью без тяжелой техники, но были поражены артиллерийским огнем и ударами с дронов. Кроме того, еще 25 человек погибли в результате трех неудачных атак на позиции российских войск в районе Новоивановки. Украинские издания указывают, что после таких потерь практически прекратила свое существование некогда элитная 22-я ОМБр ВСУ, которая одной из первых вошла в Курскую область, понеся потери около 80% от первоначальной численности в 3500–4000 бойцов.

Согласно данным радиоперехватов, офицеры ВСУ массово покидают Курскую область, игнорируя приказ командования «стоять до последнего».
Фото: istockphoto/dr_evil


Удар ВСУ по Чечне


Впервые за время специальной военной операции украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Чеченскую Республику. Дроны достигли Гудермеса, где находится Российский университет спецназа. Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что никто не пострадал, так как беспилотник попал в пустующее здание. Он также заверил, что ответ на действия боевиков последует, и отдал приказ чеченским военным не брать в плен сотрудников СБУ.


Покровское направление


На Покровском направлении продолжается продвижение подразделений Вооруженных сил РФ к северу от Богоявленки в сторону Трудового. Бои продолжаются в Катериновке, и после обвала фронта ВСУ на этом участке наблюдаются высокие темпы наступления российских войск.


Купянское направление


На Купянском направлении идут бои в районе Колесниковки. В Кругляковке, после успешных наступательных действий войска России закрепляются на позициях, подтягивают тылы и расширяют зону контроля.

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Донецкое направление


ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны сообщили о взятии Селидова. Бойцы группировки «Центр» также заняли Доброволье, Горняк и Катериновку. Военкор Александр Коц отметил, что потеря Горняка негативно сказалась на Киеве, так как город содержит несколько важных угольных шахт. Кроме того, в Горняке находится 190-метровая телевышка, которую противник использовал в качестве ретранслятора радиосигнала.


Кураховское направление


Обострение на Кураховском направлении создает для украинской армии множество стратегических проблем, в то время как российское командование эффективно увеличивает давление. Операции с флангов, набирающие силу, вновь ставят ВСУ перед сложным выбором: рисковать окружением или отступать, теряя позиции. Эта тактика уже показала свою эффективность, заставляя противника принимать решения, выгодные российской стороне.

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Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города
30 октября 2024, 09:36

Фото: iStock/Diy13

Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что строительство фортификационных сооружений в части региона, контролируемой ВСУ, практически завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третью планируется завершить в ближайшие недели.

«Главная линия обороны ВСУ проходит в оккупированных ими городах. Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины», — пояснил он.

По его словам, это тактика киевского режима, чтобы от оккупированных ими городов РФ в новых регионах не осталось и следа. Помимо этого, Рогов заявил, что международные организации и западные страны закрывают глаза на то, что боевики продолжают превращать мирное население в живой щит.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рогов
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Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ
Снайпер ВС России Малыш: группы по 40 бойцов ВСУ бегут из Угледара за раз
30 октября 2024, 09:32

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский снайпер с позывным «Малыш» сообщил, что ВС России фиксируют сильную панику в рядах ВСУ в Угледаре. Об этом он рассказал на видеозаписи, распространённой Минобороны России.
По словам снайпера, украинские боевики бегут с позиций «по 40 человек за раз». Военный ВС РФ отметил, что боевой дух врага падает.

Уточняется, что присутствие снайпера влияет на поведение военных. «Малыш» подчеркнул, что это важный «психологический момент», поскольку, зная о наличии снайпера, бойцы ВСУ «уже по-другому двигаются».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию
«Страна»: украинцы столкнулись со сбоями в GPS, который находит их в Белоруссии
30 октября 2024, 08:57

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Множество жителей северной части Киевской области неожиданно «переселились» в Белоруссию из-за проблем с геолокацией. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — отмечается в материале.

Сообщается, что телефоны несколько дней подряд самостоятельно меняют информацию о местоположении на белорусское.

У тех людей, чья геопозиция изменилась, часы автоматически перевелись на местное время, что привело к тому, что они ушли на работу или по делам слишком рано.

По информации издания, это связано с работой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая нарушает корректное определение местоположения устройств из-за сбоев в GPS-навигации.

Ранее британский политолог и журналист Анатоль Ливен отметил, что если Соединенные Штаты не заставят Киев согласиться на компромисс с РФ, это может не только привести к поражению Украины, но и поставить США перед трудным выбором — стоит ли им инициировать ядерный конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: при победе Трампа Зеленскому будут искать замену
30 октября 2024, 08:54

Владимир Зеленский

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что при Владимире Зеленском мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не следует. Об этом Джонсон сообщил на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, в том случае, если к власти в США придет республиканский политик Дональд Трамп, то украинскому лидеру будут искать замену. Это необходимо для начала мирных переговоров, отметил экс-аналитик ЦРУ.

Он добавил, что предпринять попытку смещения Зеленского могут как американская, так и украинская стороны. Джонсон заключил, что Соединенные Штаты поддерживают конфликт на Украине исключительно из-за экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости.

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#спецоперация
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ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным
РИА Новости: ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленными
30 октября 2024, 08:31

Фото: iStock/Olena_Z

Руководство ВСУ угрожает проводить медицинские опыты над пленным российским бойцом, если его семья не заплатит выкуп в 1 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора.
О вымогательстве сообщил сводный брат военнопленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков.

Женщина с аудиозаписи, представляющая украинскую сторону, заявила, что солдат ВС России в настоящее время находится в полевом бараке, где очень много «разъяренных украинцев», которые хотят провести над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты. Она отметила, что после завершения опытов большинство российских военных выкинут «где-то на окраине леса».

По ее словам, Щеголеватый находится на прифронтовой территории. Уточняется, что ВСУ не заявляли солдата ВС РФ как пленного, по этой причине украинские боевики намерены выкупить Щеголеватого.

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#спецоперация
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Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области
30 октября 2024, 08:19

Фото: iStock/IherPhoto

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации МО РФ, артиллерийские расчеты тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины.

Как сообщили в оборонном ведомстве, расчеты беспилотников обнаружили украинскую технику, направлявшуюся к российским оборонительным позициям. Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» открыли огонь с закрытых позиций и уничтожили украинские машины.

По данным Минобороны, в результате этого противник потерял несколько единиц бронетехники как советского, так и западного производства.

Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам регион.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки на курском направлении украинские военные потеряли свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.

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Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии
Экономист Беляев: способ увеличить выплаты к пенсии — вести банковский вклад
30 октября 2024, 07:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Об этом информирует «Лента.ру».
Он рекомендует начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде. Беляев также акцентирует внимание на необходимости рационального подхода к расходам, предостерегая от жизни в некомфортных условиях только ради будущей пенсии.

По его мнению, банковский вклад является одним из самых простых способов накопления, особенно если учесть страховые продукты для финансовой защиты в случае болезни или несчастного случая. Эксперт также советует рассмотреть возможность софинансирования со стороны государства для дополнительной защиты будущих пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что с января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Глава Социального фонда России Сергей Чирков уточнил, что в России пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.

До этого появилась информация, что с ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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