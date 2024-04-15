Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки

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Германия и Польша обсуждают сокращение помощи украинским беженцам, передает РИА Новости.
По законопроекту, предложенному в Польше, планируется отменить единовременные выплаты и запретить временным мигрантам проживание у граждан.
Также вводятся новые условия для получения PESEL (цифровой идентификатор на 11 цифр). Все изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.
Отношение местных жителей к украинцам также меняется. Только 61% граждан считают нужным продолжать прием беженцев.
Что касается ФРГ, страна приняла более 1,1 миллиона украинцев, но только 20% из них нашли работу.
Правительство Германии пока не приняло решений относительно беженцев из Украины.
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Также вводятся новые условия для получения PESEL (цифровой идентификатор на 11 цифр). Все изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.
Отношение местных жителей к украинцам также меняется. Только 61% граждан считают нужным продолжать прием беженцев.
Что касается ФРГ, страна приняла более 1,1 миллиона украинцев, но только 20% из них нашли работу.
Правительство Германии пока не приняло решений относительно беженцев из Украины.
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Артем Кузьмин