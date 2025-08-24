Украинских мобилизованных размещают в вольерах, «чтобы не сбежали»
Мобилизованных граждан Украины из города Полтава содержат в условиях, близких к бесчеловечным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идёт о территории местного отделения Военной службы правопорядка (ВСП), где мобилизованных размещают в импровизированных вольерах и даже приковывают наручниками к трубам, «чтобы не сбежали».
Источник утверждает, что с людьми обращаются как с животными, а украинские власти якобы считают, что такие меры «повышают мотивацию» у мобилизованных идти на фронт.
Также утверждается, что большинство тех, кого таким образом готовят к отправке, оставляют свои позиции уже в первый день пребывания на передовой.
Читайте также: