Украинских мобилизованных размещают в вольерах, «чтобы не сбежали»

24 августа 2025, 21:03

ТАСС: в Полтаве мобилизованных размещают в вольерах, как животных

Фото: iStock/Diy13

Мобилизованных граждан Украины из города Полтава содержат в условиях, близких к бесчеловечным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.