На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены несколько зданий и техника
Из-за атаки беспилотников в Щербиновском районе повреждены несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника местного предприятия. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Отмечается, что инцидент произошел в селе Николаевка. Возникшие после атаки ВСУ возгорания оперативно ликвидировали, в настоящий момент на месте работают оперативные и специальные службы.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Этой ночью ВСУ также пытаются атаковать столицу России. Собянин сообщил об устранении девяти украинских беспилотников в ночь с 24 на 25 декабря. Самое большое количество БПЛА сбили около 03:00 по московскому времени.
