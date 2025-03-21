Один мирный житель погиб и двое ранены во время атак БПЛА в Белгородской области

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Один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения в Ракитянском районе и Валуйском округе Белгородской области во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«<…> в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков», — написал губернатор Белгородской области.Он добавил, что ещё один мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую больницу.
Кроме этого, по словам Гладкова, в районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате взрыва дрона был ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область.
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Анастасия Чубина