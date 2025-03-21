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Один мирный житель погиб и двое ранены во время атак БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаках БПЛА один человек погиб и два ранены
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения в Ракитянском районе и Валуйском округе Белгородской области во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«<…> в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков», — написал губернатор Белгородской области.
Он добавил, что ещё один мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую больницу.

Кроме этого, по словам Гладкова, в районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате взрыва дрона был ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область.

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#россия
#сво
«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры
21 марта 2025, 17:24

Фото: из личного архива военнослужащего

Участники спецоперации из Шатуры во время службы написали песню, клип для которой снял мотоклуб «Ночные Волки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В редкие моменты, находясь на лечении или на кратковременном отдыхе, бойцы находят время для творчества. Военный с позывным «Оборотень» участвовал в обороне Донбасса с 2014 года и сейчас находится на передовой. Несколько раз был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным «ТокеЛау» пишет песни о войне. На одну из них сняли клип «Ночные Волки».

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военных.
«Песня связана с воспоминаниями о клубной жизни, о Русской дороге, о нашей поддержке СВО и стремлении послужить Отечеству», – прокомментировал Залдастанов видеоряд на стихи песни «Песня из окопа. Война».
Он пожелал бойцам защитить Россию, прославить клуб и остаться живыми.

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#московская область
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Гости из Раменского дали концерт для бойцов в военном госпитале
21 марта 2025, 16:24

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Сотрудники Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа и муниципального Комитета семей воинов Отечества посетили в госпитале находящихся на лечении военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
«В рамках социально значимого проекта «Спасибо тебе, солдат» прошёл концерт, собравший артистов культурных учреждений Раменского муниципального округа. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы позволить пациентам отдохнуть от лечения, вспомнить о мирной жизни, о доме и осознать, что они не одиноки в своей борьбе», – говорится в сообщении.
В госпиталь также доставили гуманитарный груз, собранный жителями округа. В сборе помощи приняли участие волонтёры, мамы, жёны, бабушки и дети военнослужащих, другие жители, объединившиеся для поддержки военных.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

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ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область
21 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область, такие данные приводит Mash.
По данным издания, российские бойцы остановили ВСУ в лесопосадках южнее Демидовки. Там боевики лишились военной техники. После этого десант начал высаживаться ближе к своей границе и предпринял попытки там закрепиться. Однако российские FPV-дроны им активно мешали.

Отмечается, что при попытке вторжения на территорию Белгородской области противник потерял порядка 300 человек. Российские бойцы гонят остатки украинских подразделений к границе, не давая ВСУ закрепиться в серой зоне.

Тем временем противник продолжает стягивать силы в украинское село Марьино. Также зафиксирован подъезд новых резервов со стороны Сум. На сегодняшний день ВСУ не смогли добиться успехов на российской территории.

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Не приехал на похороны родителей, развелся с женой и ненавидит русских: Андрею Беднякову 38 лет, как живет ведущий «Орла и решки»
21 марта 2025, 16:03

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Один из самых известных ведущих популярного ТВ-проекта «Орел и решка», выходец из Мариуполя Андрей Бедняков, который после начала СВО заявил, что «теперь ненавидит всех русских», объявил о разводе с женой и коллегой по телепутешествиям Анастасией Короткой. 21 марта ему исполняется 38 лет. Как сейчас живет телеведущий, расскажет «Радио 1».

Биография Андрея Беднякова: детство и юность


Андрей Бедняков родился в Мариуполе. Его отец работал на заводе, а мать трудилась в больнице. Воспитанием будущего шоумена занималась и его старшая сестра Оксана.

В детстве будущий артист очень любил смотреть советские передачи о путешествиях: «Клуб путешественников» и «В мире животных».

После школы Бедняков не раздумывал о творческой карьере — его больше интересовал стабильный заработок. Он пошёл по стопам отца и устроился на завод электрослесарем. Позже поступил на заочное отделение Харьковского института при МВД Украины.

Именно студенческие годы стали для него поворотным моментом: он попал в команду КВН «Причём здесь мы», раскрепостился на сцене и поверил в свой юмористический талант. После окончания вуза переехал в Киев и устроился на государственную радиостанцию, где и начался его путь к славе.

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Андрей Бедняков и «Орёл и решка»


Настоящая популярность пришла к Беднякову после участия в тревел-шоу «Орёл и решка». Интересно, что изначально он не был главным кандидатом на роль ведущего, однако многие отказывались из-за низкого гонорара и сложного графика. Бедняков согласился и вскоре стал лицом программы, посетив более 60 стран.

«Я был очень удивлён, когда узнал, что меня утвердили. В моём загранпаспорте до этого была разве что пара турецких виз», — вспоминал Бедняков.

Выяснилось, что карьера и путешествия оказались для него важнее семьи. Даже когда его отец был при смерти, шоумен отказался приехать домой из-за съёмок.

Однако вскоре ведущий неожиданно покинул шоу. Причины ухода остались загадкой: он не захотел их озвучивать. В интернете ходили слухи, что продюсеры хотели убрать из проекта его жену, поскольку зрители не слишком её жаловали. В пользу этой версии говорит и то, что вскоре Бедняков и Короткая запустили собственное тревел-шоу «Как фишка ляжет». Однако повторить успех «Орла и решки» им не удалось — проект провалился.

Личная жизнь Андрея Беднякова: 16 лет вместе и громкий развод


В 2014 году Андрей Бедняков женился на своей давней подруге, уроженке Донецка Анастасии Короткой. Они познакомились ещё во время игр КВН в Харьковском институте, а затем судьба снова свела их на съёмках программы «Большая разница». Позже девушка стала соведущей «Орла и решки», хотя зрители приняли её довольно холодно.

В 2015 году в Майами у пары родилась дочь Ксения. Девочка получила американское гражданство. Осенью 2023 года у них родился сын Остап, также в США.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: Instagram* / biedniakov)

Казалось бы, у пары всё было благополучно, но в 2024 году стало известно о разводе после 16 лет отношений. Бедняков написал в соцсетях длинный пост, полный благодарностей за «любовь, поддержку и чудесные годы вместе», но поклонники не обратили внимания на романтичные слова, а задались вопросом: что же стало причиной разрыва?

По слухам, Короткая не захотела жить на Украине и вместе с детьми переехала в США, в то время как Бедняков остался продолжать свои патриотические гастроли по Незалежной.

Жизнь после начала СВО: запрет на въезд в Россию


После 2022 года Андрей Бедняков начал активно поддерживать Украину и записывать эмоциональные посты в соцсетях, называя Россию «страной-агрессором» и заявляя, что «русский мир хуже самой страшной болезни».

При этом шоумен продолжил снимать тревел-контент, правда, теперь уже исключительно на украинском языке и с пометками «ролик снят до вторжения в Украину». В соцсетях он продолжает оскорблять русскоязычных подписчиков.

Реакция российских властей не заставила себя ждать: в апреле 2024 года Бедняков был внесён в список персон нон грата и получил запрет на въезд в Россию на 50 лет.

«Мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!», — отреагировал ведущий.

Пока Бедняков разъезжал по Украине с концертами и публично критиковал Россию, в родном Мариуполе его мать находилась в тяжёлом состоянии. Ведущий не приехал к ней в последние дни жизни, оставив сестру Оксану в одиночестве провожать женщину в последний путь.

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Позже Бедняков обвинил Россию в смерти своей матери.

«Мама слабела с каждым взрывом. Мама болела, но она бы ещё Жила! «Русский мир» — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже попрощаться с мамой», — написал Андрей в соцсети.

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Стало известно, каким образом ВСУ подорвали ГИС «Суджа»
Mash: Трубу ГИС «Суджа» заминировали динамитом
21 марта 2025, 15:51

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

ВСУ заминировали динамитом трубу «Прогресс» газоизмерительной станции «Суджа», пишет Mash.
Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 марта ВСУ подорвали ГИС «Суджа», через которую ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки в страны Европы.

Там было четыре трубы, которые идут на Украину и дальше расходятся в разных направлениях. Первую взорвали «Уренгой — Помары — Ужгород» взорвали 18 еще марта. 21 марта боевики подорвали вторую ветку под названием «Прогресс». Обе взорванные трубы заточены на Европу. При этом целыми остались две трубы, идущие на Киев.

Отмечается, что первого января в трубах были закрыты задвижки, чтобы газ не поступал, однако внутри были остатки, которые и загорелись. Повреждено 30 метров трубы. Однако при необходимости их можно будет отремонтировать.

С 7 августа 2024 года ГИС «Суджа» находится на территории, оккупированной ВСУ.

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