Украинский беспилотник обезвредили в Липецкой области

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В Липецкой области обнаружили и обезвредили украинский беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что беспилотник был полностью обезврежен с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
По словам Артамонова, в результате предпринятой ВСУ попытки атаковать регион не последовало жертв среди местного населения, также не получили повреждений объекты инфраструктуры.
Позднее российское военное ведомство сообщило, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны была перехвачена зенитная ракета, выпущенная с украинской стороны.
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По словам Артамонова, в результате предпринятой ВСУ попытки атаковать регион не последовало жертв среди местного населения, также не получили повреждений объекты инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова