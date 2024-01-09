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Власти раскрыли число пострадавших при атаке ВСУ на объекты ТЭК в Орловской области

Клычков: три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на объекты ТЭК в Орле
09 января 2024, 15:26
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.


Напомним, сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. Он отметил, что возникшее в ходе падения двух вражеских БПЛА возгорание было оперативно локализовано. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб города. Ситуация полностью контролируемая. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать бдительность.

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МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства
09 января 2024, 15:37

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников.
В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА были сбиты в следующих населенных пунктах: Кривошеевка, Волчеяровка ЛНР и Марьинка ДНР. Также сообщается, что ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 солдат ВСУ и гаубицу Д-30.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
Старовойт: В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
09 января 2024, 15:34

Фото: iStock/R_Type

В небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, средствами ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и поблагодарил российских военных.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.

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«Наступит конец»: Американский эксперт вынес последнее предупреждение Зеленскому
Риттер: Без мирных переговоров Украина потеряет Харьков и Одессу
09 января 2024, 15:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Если президент Украины Владимир Зеленский не примет решение о старте мирных переговоров – Украина продолжит терять территории, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По словам эксперта, уже сейчас стало ясно, что у Украины нет возможности выйти победительницей в этом конфликте. При этом, колоссальные потери среди личного состава Киев также не способен восполнить. В то же время, напомнил Риттер, среди западных союзников возрастает политическое давление о необходимости проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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В ВСУ признались в недостатке зенитных управляемых ракет
Игнат: У ВСУ действительно есть дефицит зенитных управляемых ракет
09 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Andrey Atanov

Армия Украины испытывает острый дефицит зенитных управляемых ракет. Такое признание сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя статью, опубликованную The New York Times о том, что США не смогут в ближайшее время предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot.
«Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны», — заявил Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные потратили большое число ракет, чтобы отбить три последние массированные атаки со стороны России, которые проводились 29 декабря, 2 и 8 января.

По словам Игната, в ночь на 8 января ВСУ смогли сбить только 18 российских ракет из 51 из-за дефицита ЗРК Patriot и ему подобных.

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Два беспилотника ВСУ атаковали объект ТЭК в Орле
Клычков: два беспилотника ВСУ упали на объект ТЭК в Орле
09 января 2024, 15:04

Фото: iStock/rancho_runner

Сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что возникшее в ходе падения двух вражеских БПЛА возгорание было оперативно локализовано. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб города. Ситуация полностью контролируемая. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать бдительность.

По данным Telegram-канала «112», в результате атаки беспилотников пострадали два человека.

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#telegram
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В Польше предрекли худший сценарий для Украины
Генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не в силах противостоять России
09 января 2024, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

За два года российской спецоперации ни НАТО, ни Евросоюз не смогли выработать действенную стратегию для противостояния России. Такое заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.
«Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — считает Скшипчак.

Он также добавил, что голоса в поддержку Украины становятся все слабее по мере продвижения российских военных в зоне спецоперации. По его словам, такое развитие событий является худшим сценарием для ВСУ на поле боя.

Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии. Как утверждает украинский офицер, объявленный Киевом план производства миллиона БПЛА является абсолютно недостаточным.


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Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на коррупцию на Украине
09 января 2024, 13:57

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине. Об этом сообщает Franceinfo.
По словам одного из военнослужащих, если бы украинские власти не воровали деньги, тогда Европа продолжала бы оказывать поддержку Киеву. При этом он отметил, что есть множество чиновников, которые наживаются на противостоянии.

Другой солдат подчеркнул, что из-за воровства властей он вынужден самостоятельно покупать себе обмундирование.

Ранее глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.

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В Кремле пообещали прекратить обстрелы российских регионов со стороны ВСУ
Песков: ВС РФ сделают всё для прекращения обстрелов ВСУ Белгорода
09 января 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Армия России сделает все для того, чтобы уменьшить, а потом и полностью прекратить обстрелы российских регионов с украинской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — заявил Песков.

Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии. Обстрелы российских регионов со стороны ВСУ возобновились с первого дня 2024 года. Больше всего ударов приходится по Белгородской и Курской областям.

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Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России весной
Политолог Тетре: к апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков
09 января 2024, 13:15

Фото: iStock/Liukov

Французский политолог Брюно Тетре сообщил, что Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние РФ, передает Le Point.
Отмечается, что к апрелю ВС РФ прорвут сопротивление украинских войск на юго-востоке и северо-востоке, и Харьков и Одесса станут часть РФ. При этом западные союзники будут сокращать свою помощь Киеву, так как контрнаступление ВСУ воспринимается как провал. Согласно прогнозам автора, в октябре следующего года в военном бараке, который будет располагаться недалеко от Запорожья, исполняющий обязанности президента Украины подпишет перемирие с главнокомандующим российскими войсками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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