Власти раскрыли число пострадавших при атаке ВСУ на объекты ТЭК в Орловской области

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Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.
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