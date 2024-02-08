Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью

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Минувшей ночью в небе над территорией Крыма система противовоздушной обороны ликвидировала украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны России.
При этом уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Крымом дежурными средствами ПВО. Других подробностей не приводится.
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