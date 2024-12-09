Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

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В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. Об этом написал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате вражеской атаки пострадали трое. Уточняется, что несколько женщин и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в Шебекино FPV-дрон взорвался на парковке местного предприятия, повредив зеркало и колесо грузовой машины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Также в Шебекино FPV-дрон взорвался на парковке местного предприятия, повредив зеркало и колесо грузовой машины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова