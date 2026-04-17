17 апреля 2026, 20:42

Аналитик Крапивник: Война России и ЕС может начаться уже в 2028 году

Война России и Евросоюза неизбежна. Она может начаться уже в 2028 году. Такое заявление сделал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина заявил о том, что главной задачей ЕС является создание к 2030 году собственной боеспособной армии, которая будет противостоять России без помощи США.



По словам Крапивника, европейцы уже начали создавать армию, которая будет использоваться не только для отражения внешней агрессии, но и для сдерживания своих же областей внутри ЕС.





«Война неизбежна. И она начнется не в 2030 году, а раньше. Полагаю, что в 2028 году уже что-то будет», — подчеркнул аналитик в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«А зачем им большая армия, с кем они собираются воевать? Конечно, с нами», — заключил Крапивник.