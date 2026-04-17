«Вона неизбежна»: Эксперт раскрыл, с кем у России будет следующий конфликт
Аналитик Крапивник: Война России и ЕС может начаться уже в 2028 году
Война России и Евросоюза неизбежна. Она может начаться уже в 2028 году. Такое заявление сделал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина заявил о том, что главной задачей ЕС является создание к 2030 году собственной боеспособной армии, которая будет противостоять России без помощи США.
По словам Крапивника, европейцы уже начали создавать армию, которая будет использоваться не только для отражения внешней агрессии, но и для сдерживания своих же областей внутри ЕС.
«Война неизбежна. И она начнется не в 2030 году, а раньше. Полагаю, что в 2028 году уже что-то будет», — подчеркнул аналитик в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он напомнил, что поляки уже вернули призыв и увеличивают свою армию до 300 тысяч военных. Немцы также планируют вернуть призыв. На милитаризацию этих стран направляются большие средства, поскольку при отсутствии работы люди вынуждены идти либо на службу в армию, либо на предприятия ВПК.
Кроме того, происходит милитаризация Финляндии, чья экономика сильно зависела от России, а сейчас разрушена. Теперь финны идут в армию и в военно-промышленный сектор.
«А зачем им большая армия, с кем они собираются воевать? Конечно, с нами», — заключил Крапивник.