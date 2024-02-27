Украинский блогер раскритиковал слова Зеленского о числе погибших солдат ВСУ

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блогер Станислав Бунятов, автор Telegram-канала «Говорять Снайпер», прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала боевых действий в феврале 2022 года погибла лишь 31 тысяча украинских военнослужащих. Его пост цитирует издание «Страна.ua».
«Как я и говорил, публично объявляет реальную информацию о своих потерях только сторона, которая готовится к капитуляции. Зеленский озвучил заниженные, но переборщил настолько, что это вызвало общенациональное недовольство и полное недоверие», – написал Бунятов.25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. В ответ на это губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эти цифры в устах украинского лидера оказались занижены минимум в 10 раз.
Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии. Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях. Он также отметил, что эти цифры станут шоком для людей, ибо пропаганда говорит совсем другое.
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