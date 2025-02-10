Украинский БПЛА повредил ЖК «Центральный» в Краснодаре

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Украинский беспилотник повредил ЖК «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Мэр Краснодара (Евгений Наумов) доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный». БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что территория, атакованная вражеским беспилотником, оцеплена. Проведен поквартирный обход с целью выявления возможных повреждений.
Мэр города держит ситуацию на личном контроле. Жильцам поврежденного дома будет оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, еще один украинский дрон сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, но жильцы не пострадали. Имущество будет оперативно восстановлено.
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