Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар
Украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания возник пожар, передает Telegram-канал SHOT.
Для атаки применялись БПЛА типа «Лютый». Уточняется, что дрон врезался в дом на востоке города, хотя конкретный адрес места происшествия в материале не отмечен.
Предварительно, в результате падения обломков беспилотника повреждены припаркованные около дома автомобили. Их засыпало камнями.
Местные жители говорят, что зафиксировали уже не менее 14 взрывов над городом. Все это время активно работает ПВО. Напомним, что в Рязани слышны взрывы и сирена воздушной тревоги с 5 декабря в 23:45 (мск).
В настоящий момент официальной информации о возможных пострадавших или других разрушениях из-за атаки ВСУ не поступало.
