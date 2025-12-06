Сбитый беспилотник ВСУ повредил линию электропередачи в пригороде Воронежа
Гусев: Обломки сбитого в пригороде Воронежа дрона ВСУ повредили линию электропередачи
Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно, в результате инцидента нет пострадавших, однако падение обломков беспилотника повредило линию электропередачи.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!», — предупредил Гусев.Он также призвал граждан не публиковать в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО, особенно с геопривязкой к местности.
Ранее сообщалось, что в Рязани с 5 декабря в 23:45 (мск) слышны взрывы и сирена воздушной тревоги. Они продолжаются до сих пор. Предварительно, ПВО уничтожает украинские беспилотники над городом.