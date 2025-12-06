Сбитый беспилотник ВСУ повредил линию электропередачи в пригороде Воронежа

06 декабря 2025, 01:29

Гусев: Обломки сбитого в пригороде Воронежа дрона ВСУ повредили линию электропередачи

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.





Предварительно, в результате инцидента нет пострадавших, однако падение обломков беспилотника повредило линию электропередачи.





«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!», — предупредил Гусев.