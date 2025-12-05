Кадыров вызвал ВСУ на бой «лицом к лицу» после атаки БПЛА на комплекс «Грозный-Сити»

05 декабря 2025, 23:49

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Вооруженные силы Украины определить место для встречи «лицом к лицу» после атаки на высотный комплекс «Грозный-Сити». С таким заявлением он выступил в личном Telegram-канале.





Кадыров назвал удар беспилотника попыткой запугать мирное население. Он объяснил, что ВСУ пытаются компенсировать свою слабость атакой по гражданским объектам. Киев не способен добиться успеха «на поле боя», поэтому стремится создать иллюзию давления более грубыми методами.



Напомним, что инцидент произошел 5 декабря рано утром. Дрон ВСУ врезался в здание делового центра — взрыв затронул несколько верхних этажей, было повреждено остекление.





Российский дрон вывел жителей Красноармейска из-под огня ВСУ

«Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия. Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать», — написал глава Чечни.

«Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы», — заявил Кадыров.