Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Волгограде, загорелась квартира
Беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Волгограде. Из-за этого начался пожар в квартире на одиннадцатом этаже, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, обломки дрона также повредили окна в соседних зданиях. Подъезд дома, в который попал дрон ВСУ, заполнился дымом. Информации о пострадавших людях пока не поступало.
Уточняется, что поздним вечером 15 ноября жители города услышали более десяти взрывов. Самые мощных из них прогремели над Красноармейским районом.
В настоящее время системы ПВО продолжают работать по воздушным целям. Ранее в аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» для обеспечения безопасности.
