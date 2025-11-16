Достижения.рф

Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Волгограде, загорелась квартира

Фото: iStock/DarthArt

Беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Волгограде. Из-за этого начался пожар в квартире на одиннадцатом этаже, сообщает Telegram-канал Mash.



Предварительно, обломки дрона также повредили окна в соседних зданиях. Подъезд дома, в который попал дрон ВСУ, заполнился дымом. Информации о пострадавших людях пока не поступало.

Уточняется, что поздним вечером 15 ноября жители города услышали более десяти взрывов. Самые мощных из них прогремели над Красноармейским районом.

В настоящее время системы ПВО продолжают работать по воздушным целям. Ранее в аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» для обеспечения безопасности.

Мария Моисеева

