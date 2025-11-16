Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Волгограде, загорелась квартира

16 ноября 2025, 00:01

Mash: Квартира загорелась после попадания БПЛА в жилую многоэтажку в Волгограде

Фото: iStock/DarthArt

Беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Волгограде. Из-за этого начался пожар в квартире на одиннадцатом этаже, сообщает Telegram-канал Mash.