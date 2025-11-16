Над регионами России за четыре часа перехватили и сбили 36 украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Уточняется, что воздушные цели сбивались в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — 17 единиц — силы ПВО ликвидировали над Ростовской областью.
Над Белгородской областью уничтожили 12 вражеских дронов, над Воронежской областью и Республикой Крым — по три БПЛА в каждом регионе. Еще один беспилотник перехватили над Саратовской областью.
