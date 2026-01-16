Достижения.рф

Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинского чиновника заочно обвинили в присвоении 1,3 миллиона долларов при закупке бракованных баллистических очков для ВСУ. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на офис генпрокурора страны.



Следствие установило, что в 2024 году чиновник, пользуясь служебным положением, обеспечил участие подконтрольной ему фирмы в двух государственных тендерах на поставку 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

Фигурант предоставлял властям фиктивные документы о якобы сотрудничестве с иностранными производителями. Некачественную продукцию в итоге передали в воинские части, а госпредприятие-заказчик оплатил ее поставки.

Уточняется, что обвиняемый находится за пределами республики. В настоящий момент проводятся мероприятия по объявлению его в розыск.

Лидия Пономарева

