Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Украинского чиновника заочно обвинили в присвоении 1,3 миллиона долларов при закупке бракованных баллистических очков для ВСУ. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на офис генпрокурора страны.
Следствие установило, что в 2024 году чиновник, пользуясь служебным положением, обеспечил участие подконтрольной ему фирмы в двух государственных тендерах на поставку 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.
Фигурант предоставлял властям фиктивные документы о якобы сотрудничестве с иностранными производителями. Некачественную продукцию в итоге передали в воинские части, а госпредприятие-заказчик оплатил ее поставки.
Уточняется, что обвиняемый находится за пределами республики. В настоящий момент проводятся мероприятия по объявлению его в розыск.
