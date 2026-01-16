Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ

16 января 2026, 20:59

Украинского чиновника обвинили в присвоении $1,3 млн при закупках для ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинского чиновника заочно обвинили в присвоении 1,3 миллиона долларов при закупке бракованных баллистических очков для ВСУ. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на офис генпрокурора страны.