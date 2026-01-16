16 января 2026, 18:32

Азаров: Зеленский пытается затягивать конфликт ради власти

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и его окружение заинтересованы в дальнейшем продолжении конфликта на Украине. Так считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.





Напомним, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить конфликт на Украине, однако Владимир Зеленский всячески препятствует мирному процессу.



Азаров напомнил, что полномочия главы киевского истекли более двух лет назад, а военное положение, объявленное на Украине, позволяет ему не проводить президентские выборы.



По словам бывшего премьера, Зеленский намеренно затягивает конфликт, чтобы как можно дольше оставаться у власти.





«Война даёт им возможность оставаться у власти и продолжать заниматься обогащением», — отметил Азаров в беседе с RT.