Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области
В Херсонской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб пятилетний ребенок, еще трое взрослых получили серьезные травмы. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем блоге.
В Тарасовке Алешкинского округа БПЛА ВСУ атаковал легковой автомобиль. В машине находились дедушка, бабушка, их взрослая дочь и пятилетний внук. Мальчик погиб, а все взрослые получили серьезные травмы.
Губернатор сообщил, что пострадавшие находятся в критическом состоянии. Их перевезли в больницу в Скадовске, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
