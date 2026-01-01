Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области

01 января 2026, 17:46

Сальдо: Дрон атаковал легковой автомобиль, погиб ребенок, трое взрослых ранены

Фото: iStock/Dragon Claws

В Херсонской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб пятилетний ребенок, еще трое взрослых получили серьезные травмы. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем блоге.