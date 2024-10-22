Фото: Минобороны РФ
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области были повреждены кровля нежилого здания и котельная.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 21 на 22 октября ВСУ выпустили 18 дронов по четырем регионам России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской, 2 — над Курской и 1 — над Орловской.
Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.
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«Украинские террористы атаковали Суземский район с помощью БПЛА. В результате удара двумя беспилотниками частично повреждены кровля нежилого здания и котельная», — написал Богомаз, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 21 на 22 октября ВСУ выпустили 18 дронов по четырем регионам России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской, 2 — над Курской и 1 — над Орловской.
Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.
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Елена Перлова