ВС РФ освободили Первомайское в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинская армия потеряла до 235 солдат. В военном ведомстве назвали действия российской армии по освобождению населенного пункта «активными и самоотверженными».
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова