Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС

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Украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.
Украинские войска продолжают предпринимать попытки обстрела станции. Ещё один беспилотник был сбит над ЗАЭС. Его обломки упали на кровлю шестого энергоблока. Угрозы безопасности нет.
Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела пострадали три сотрудника станции.
Напомним, что АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. В настоящее время все блоки станции остановлены, а оборудование обслуживается с учётом регламентов при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022 года на станции работают специалисты МАГАТЭ.
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Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела пострадали три сотрудника станции.
Напомним, что АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. В настоящее время все блоки станции остановлены, а оборудование обслуживается с учётом регламентов при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022 года на станции работают специалисты МАГАТЭ.
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Анастасия Чинкова