Украинский дрон попытался атаковать Брянскую область

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Силами ПВО в небе над Брянской областью сбит украинских беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.
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Элина Позднякова