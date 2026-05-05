Украинский дрон ранил велосипедиста в Белгородской области
Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Осколочные ранения ног получил местный житель, который в момент атаки передвигался на велосипеде. Мужчину экстренно госпитализировали в центральную больницу Грайворонского округа, откуда после первичного осмотра его переведут в белгородское медучреждение.
Ранее Минобороны РФ утвердило даты перемирия в честь празднования Дня Победы. Однако в Киеве предложили альтернативный вариант. На решение Владимира Зеленского в Кремле пока никак не отреагировали.
