Украинский дрон уничтожили в российском регионе

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В ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале.
С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Оперативные службы определяют последствия от падения дрона на земле.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал глава региона, добавив, что уровень опасности атаки беспилотников в регионе остается на высоком уровне.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак