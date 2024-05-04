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В украинской армии наблюдается серьезная нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщил немецкий телеканал ZDF.
В репортаже отмечается, что солдаты ремонтного батальона реалистично оценивают сложившуюся ситуацию на фронте и не рассчитывают на значительную помощь со стороны Запада, несмотря на новые обещания.
Военные признаются, что им приходится долго ожидать недостающих элементов для ремонта оружия, и выражают мало надежд на поддержку со стороны Запада. Солдаты отмечают, что никто не будет воевать за них.
По данным Washington Post, украинские военные также жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для получения необходимых запчастей им приходится подавать официальные запросы, но даже у старшего командующего они имеются в ограниченном количестве.
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Военные признаются, что им приходится долго ожидать недостающих элементов для ремонта оружия, и выражают мало надежд на поддержку со стороны Запада. Солдаты отмечают, что никто не будет воевать за них.
По данным Washington Post, украинские военные также жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для получения необходимых запчастей им приходится подавать официальные запросы, но даже у старшего командующего они имеются в ограниченном количестве.
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Артем Кузьмин